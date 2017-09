Resident Evil 7 Biohazard – Erster Trailer des kostenlosen „Not a Hero“-DLC verfügbar

Resident Evil 7 Biohazard soll, wie Anfang diesen Monats von Capcom angekündigt, mit „Not a Hero“ im Dezember 2017 einen kostenlosen DLC spendiert bekommen.

In „Not a Hero“ schlüpft ihr in die virtuelle Haut von Chris Redfield und müsst euch als Mitglied von New Umbrella beweisen. Einen passenden ersten Vorgeschmack liefert das aktuell frisch veröffentlichte Resident Evil 7 Biohazard „Not a Hero“ DLC-Video, in welchem diverse Umgebungen als auch zu erwartende Gegner gezeigt werden.

Der kostenlose Resident Evil 7 Biohazard DLC „Not a Hero“ soll am 12. Dezember 2017 erscheinen. Am gleichen Tag soll auch die Resident Evil 7 Biohazard Gold-Edition veröffentlicht werden, die neben dem Hauptspiel auch drei Erweiterungen beinhaltet.

BIOHAZARD 7 resident evil “Not A Hero”ゲームプレイ映像