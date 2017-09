Resident Evil 7 Biohazard – Gratis-DLC „Not a Hero“ Release-Termin und Gold-Edition angekündigt

Capcom hat bekanntgegeben, dass im Dezember 2017 eine Resident Evil 7 Gold-Edition für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Als Release-Termin wird der 12. Dezember 2017 angegeben.

Die Resident Evil 7 Biohazard Gold-Edition wird neben dem Hauptspiel die beiden zusätzlichen Episoden Verbotenes Filmmaterial 1 und Verbotenes Filmmaterial 2 enthalten. Außerdem gehört mit End of Zoe ein Bonuskapitel dazu, welches aber auch einzeln zum Preis von 14,99 Euro auch ab dem 12. Dezember 2017 erworben werden kann. Resident Evil 7 Biohazard Season-Pass-Besitzer werden End of Zoe ohne weiter Kosten erhalten. In End of Zoe wertet ihr erfahren, was mit Zoe selbst passiert ist. Erkundet neue Gebiete und bekämpft zudem neue Gegner.

Weiterhin wird, ebenfalls am 12. Dezember 2017, der kostenlose Not a Hero-DLC erscheinen, in dem ihr einmal mehr mit Chris Redfield unterwegs seid. In der Not a Hero-Erweiterung werdet ihr mit Ereignissen konfrontiert werden, die im Hauptspiel noch nicht thematisiert wurden. Als Mitglied von New Umbrella müsst ihr geschickt und schnell handeln, um nicht nur den neuerlichen Ausbruch einzudämmen, sondern auch um lebend aus der ganzen Sache rauszukommen.

Laut Capcom können Playstation 4-Spieler die Resident Evil 7 Biohazard-Inhalte, inklusive der beiden Erweiterungen End of Zoe und Not a Hero, auch mit Playstation VR spielen.

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition: TAPE-01 “Zoe”