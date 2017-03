Resident Evil 7 Biohazard – Making Of-Video zeigt Entwurf der Storyline und des Settings

Capcom hat zu Resident Evil 7 Biohazard ein weiteres Making Of-Video veröffentlicht.

In Resident Evil 7 Making-of: Chapter 2 gewährt euch das Entwicklerteam einen Einblick in den grundlegenden Entwurf der Storyline und des Settings. Außerdem werden die Charaktere im Einzelnen und als Familie beleuchtet. Außerdem könnt ihr die Entwickler bei ihrer Recherche-Reise in Louisiana beobachten und als kleines Schmanckerl gibt es die Entwickler, wie sie die Kitchen-Dinner-Sequenz schauspielerisch darstellen.

Im Resident Evil 7 Biohazard Making Of-Video kommen unter anderen Art Director Toshihiko Tsuda, Scenario Director Morimasa Sato, Executive Producer Jun Takeuchi und Director Koshi Nakanishi zu Wort.

Resident Evil 7 Biohazard ist seit dem 24. Januar 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One im Handel und als digitaler Download verfügbar. Zudem wurde und wird Resident Evil 7 Biohazard mit ergänzenden DLCs versorgt.

Resident Evil 7 | Making-of: Chapter 2 | PS4, Xbox One, PC

Resident Evil 7 | Making-of: Chapter 1 | PS4, Xbox One, PC