Resident Evil 7 Biohazard – Neuer Trailer und Infos verfügbar

Capcom hat zum kommenden Horror-Survival-Spiel Resident Evil 7 Biohazard einen weiteren Trailer veröffentlicht. Ergänzend gibt es einige Infos, die in der neusten Ausgabe der britischen Play enthalten sind.

Resident Evil 7 Biohazard wird demnach, wie schon aus Vorgängerteilen bekannt, Speicherräume bieten, die zudem eine eigene Musikuntermalung haben. Sobald Spieler den ersten Speicherpunkt erreichen, gibt es erste Heilkräuter als auch ein Chemikalien-Set. Kräuter als Chemikalien werden sich gewohnt mischen lassen, sodass Spieler neue Items erhalten, die beispielsweise dabei helfen können kurzzeitig einen Überblick von der Umgebung zu erhalten, um wichtige Gegenstände wie Munition oder auch Waffen finden zu können.

Zum besseren Zurechtfinden wird die Karte von Ethan in Echtzeit aktualisiert. Verschlossene oder auch versperret Türen werden umgehend eingezeichnet. Heilitems können mit einem Klick (R1) genutzt werden, Waffen und Co. wiederum können variabel auf dem Steuerkreuz abgelegt werden. Das Inventar ist, von anfänglich acht als Gitter angeordneten Slots, im Verlauf des Spiels erweiterbar. Rufen Spieler das Inventar auf, läuft das Spiel im Hintergrund weiter und geht nicht in den Pausenmodus.

BIOHAZARD 7 resident evil – ティザーCM映像

Laut der britischen Play würde der erste Bosskampf in Resident Evil 7 Biohazard „etwas hektisch“ sein, vergleichbar mit Resident Evil 4. Wäre das überstanden, würde es sich wie das erste Resident Evil anfühlen. Auch ließen sich Anleihen und Verweise aus Vorgängern im Spiel finden, beispielsweise die Badewanne, aus der Man das Wasser ablassen muss oder Gegner, die ohne Vorwarnung durch ein Fenster springen.

In Resident Evil 7 Biohazard bekommen es Spieler bekanntlich mit den Molded zu tun, Gegner, die sich mit Zombies vergleichen lassen und Opfer der Baker-Familie sind. Molded trifft man vor allem in Bereichen, in denen es schimmelt und die Wände verschleimt sind. Die Körperteile der Molded können abgetrennt werden, der Kopf explodiert bei entsprechendem Beschuss. Auch können Molded eingesperrt werden, da sie keine Türen öffnen können.

Der Schwierigkeitsgrad in Resident Evil 7 Biohazard soll sich dynamisch an das Vorgehen der Spieler anpassen. Sterben Spieler beispielsweise an einer bestimmten Stelle recht häufig, wird dieser Punkt etwas leichter werden. Gleiches gilt auch, wenn Spieler sehr einfach vorwärts kommen, da es dann schwieriger wird.

Resident Evil 7 Biohazard soll am 24. Januar 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Resident Evil 7 biohazard – TV Spot 1