Resident Evil: Revelations – Für PS4- und Xbox One angekündigt

Resident Evil: Revelations, das erstmals im Januar 2012 für unter anderen Playstation 3 und Xbox 360 erschienen ist, soll noch in diesem Jahr auch für die aktuellen Konsolen Playstation 4 und Xbox One in Europa und Nordamerika veröffentlicht werden, wie Capcom angekündigt hat.

Demzufolge werde Resident Evil: Revelations im Herbst 2017, konkreter Release: tab, sowohl als Disc-Version im Handel sowie als digitaler Download in den jeweiligen Stores verfügbar sein.

Weitere Details zu Resident Evil: Revelations für PS4 und Xbox One will Capcom in Kürze bekanntgeben.