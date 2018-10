Resonance of Fate â€“ 4K/HD Edition-Release verschiebt sich um einige Tage

tri-Ace hat bekanntgegeben, dass sich die Veröffentlichung des Rollenspiels Resonance of Fate 4K/HD Edition um einige Tage nach hinten verschieben wird. Bisher war geplant das RPG am 18. Oktober 2018 für PC via Steam sowie Playstation 4 anzubieten. Während die PC-Fassung erschienen ist, lässt die PS4-Variante noch auf sich warten. Als neuer Termin von Resonance of Fate 4K/HD Edition wird der 23. Oktober 2018 genannt. Einen Grund für die, wenn auch nur wenige Tage lange, Verzögerung wurde nicht genannt.

Die Resonance of Fate 4K/HD Edition wurde erst vor Kurzem im September 2018 offiziell für PC und PS4 angekündigt. Allerdings hat tri-Ace keine konkreten Details genannt, in wie weit sich die Neuauflage des sogenannten „Bullet-Hell-Rollenspiels“ vom Original unterscheiden werde. Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass zumindest grafische Anpassungen bzw. Aufwertungen zu sehen sein werden.

Resonance of Fate wurde erstmals im Januar 2010 von Sega für Playstation 3 und Xbox 360 veröffentlicht und ist eine Mischung aus rundenbasierter und Echtzeit-Action.