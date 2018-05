Ride 3 – Release für Anfang November 2018 mit ersten Infos und Trailer angekündigt

Motorrad-Rennen die Dritte: die IP Ride startet, wie Milestone bekanntgegeben hat, im November 2018 mit Ride 3 in die nächste Runde. Ride 3 soll für PC via Steam, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Als konkreter Release wird der 8. November 2018 genannt. Und passend zur Ankündigung liefert Milestone nicht nur erste Infos, sondern auch einen ersten Trailer, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Für Ride 3 verspricht Milestone vor allem Verbesserungen in Sachen Realismus, Individualisierung und Inhaltsvielfalt. Das Spielerlebnis soll im Vergleich zum Vorgänger Ride 2 vollständig überarbeitet werden und auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt werden. Zudem soll es neue Features und Elemente geben, darunter eine Vielzahl von Strecken, um möglichst alle Geschmäcker und Bedürfnisse von euch, den Spielern, abzudecken. Beispielsweise sollen GPs und Supermoto-Strecken für diejenigen dabei sein, die sich wie professionelle Fahrer fühlen wollen. Wer eher kultige Plätze bevorzugt, soll auf den Land- und Stadt-Circuits seine Runden drehen können oder sich in Straßenrennen auf Straßen-Circuits beweisen. Für Highspeed-Liebhaber sollen Beschleunigungsrennen mit von der Partie sein.

RIDE 3 – Annuncio USK GER

Die Ride 3 Kern-Features sollen unter anderem Folgendes bieten: