Rise of Insanity – Neuer Trailer zum Horror-Thriller verfügbar

Zum jüngst veröffentlichten Psycho-Adventure Rise of Insanity ist inzwischen die offizielle Website online gegangen, welche einige Infos und Screenshots dazu enthält. Vor allem aber gibt es einen neuen Trailer. Das Video vermittelt euch einen Eindruck von der nervenaufreibenden Atmosphäre des Indie-Titels.

Rise of Insanity wurde vom polnischen Red Limb Studio entwickelt. Im Psycho-Thriller, der sich optional auch mit VR-Brille spielen lässt, erleben wir aus der Ego-Perspektive die Abenteuer von Dr. Stephen Dowell. Der ist Psychologe und setzt sich mit den geistigen Störungen seiner Patienten auseinander. Auch die Hintergrundgeschichte des Doktors wird beleuchtet. Denn Dowell verlor Frau und Kind. Bei der Beschäftigung damit, was mit seiner Familie wirklich geschah, stößt er tief in die finstersten Abgründe der menschlichen Seele vor und wird zunehmend eigenen Ängsten ausgesetzt.

RISE OF INSANITY Trailer (2018) Available on VR