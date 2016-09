Rise of the Tomb Raider – 20 Year Celebration “Frau gegen Wildnis”-Trailer und PS4 Pro-vs-PC 4K Grafikvergleich

Zum bald erscheinenden Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration sind zwei weitere neue Videos verfügbar, die zum einen ergänzende Hintergrundinfos preis geben und zum anderen einen technischen Vergleich zeigen.

Im Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration „Frau gegen Wildnis“-Trailer gibt es ein paar Einblicke in das Croft-Anwesen, welches Teil der neuen Geschichte „Blutsbande“ ist.“Blutsbande“ ist Bestandteil der Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration für Playstation 4 und wird kostenlos für PC- und Xbox One-Spieler Season Pass-Besitzer bereit gestellt.

In „Blutsbande“ wird Laras Eigentumsrecht am Croft-Anwesen angefochten und sie muss einen Beweis finden, dass sie zweifelsfrei die rechtmäßige Erbin des Hauses ist.

[DE] Frau gegen Wildnis Episode #4: Das Croft-Anwesen

Weiterhin ist ein Video von Digital Foundry verfügbar, da einmal mehr eine technische Gegenüberstellung stattgefunden hat. Im vorliegenden Vergleich tritt Rise of the Tomb Raider auf Playstation 4 Pro gegen die PC-Version des Action-Adventures, da Rise of the Tomb Raider auf höchstmöglichen Einstellungen inklusive Hires-Texturen läuft, an. Laut Digital Foundry sei der Beweis erbracht, dass Sonys Konsole sehr nah an einen solchen PC kommen kann, zeigt aber auch gleichzeitig auf, wo die PS4 Pro die Grenzen erreicht.

Rise of the Tomb Raider PS4 Pro vs PC 4K Graphics Comparison