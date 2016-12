Rogue One: A Star Wars Story – Kino Test / Review

Rogue One ist der erste Star Wars Film ohne Star Wars im Titel, ok fast ohne. Ob der Film trotzdem, oder gerade deswegen, überzeugen kann? Wir verraten es euch im Kinoreview – natürlich spoilerfrei.

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis

Allein die Aufblende dieses einen Satz sorgt bei Nerds und SciFi-Fans weltweit bereits für Gänsehaut. Diese Star Wars Tradition erfüllt auch der neuste Ableger Rogue One. Trotzdem, soviel sei an dieser Stelle bereits verraten, macht er doch einiges anders. In Rogue One begleiten wir die junge Jyn Erso, gespielt von Felicity Jones, und einen Haufen Rebellen beim Versuch die Pläne des Todessterns zu entwenden. Fans können den Film damit natürlich direkt chronologisch einordnen. Rogue One spielt zeitlich also direkt vor Episode 4: A New Hope. Für alle, die in den Sternenkriegen nicht so bewandert sind, ein kurzer Exkurs: Die Republik ist Geschichte und wurde zum Galaktischen Imperium. Die Reste der Separatisten und ehemaligen Republik-Anhänger bilden eine kleine Rebellenallianz. Die Jedi sind nur noch eine Fußnote und schon beinahe vergessen vom Rest des Universum. In dieser Welt zwischen totalitärem Regime und Guerillarebellen treffen wir, wie gesagt, auf Jyn Erso, eine junge Kriminelle. Auf Grund ihrer Herkunft und Vergangenheit wird sie jedoch wieder in die Kreise der Rebellion gezogen, denen sie sich in den letzten Jahren zu entziehen versuchte. Ihr zur Seite stehen ihr ehemaliger Mentor, Forest Whitacker gewohnt großartig, ein Rebellenoffizier und „Überzeugungstäter“, ein blinder Mönch mit seinem … nennen wir es mal Bodyguard, und diverse weitere Charaktere. Jeder davon mit seinen eigenen Gründen und Motiven sich der Rebellenallianz anzuschließen und sei es nur weil es ihm befohlen wurde, wie unser persönlicher Lieblingscharakter K-2SO lapidar anmerkt. Dieser bunte Haufen stellt sich nun also dem übermächtigen Imperium entgegen, um die Pläne des Todessterns, dem neuen ultimativen Machtinstrument des Imperium, zu ergattern. Sollte die Mission fehlschlagen, sind die Folgen klar: Auslöschung der Rebellen. Mehr wollen wir an dieser Stelle zur Handlung auch nicht verraten.

7 Zwerge? Wohl kaum.

Der Cast ist hochklassig. Mehr müsste man eigentlich gar nicht sagen. Sei es Felicity Jones, die hier überzeugend die Wandlung von der Opportunistin zur Kämpferin für die höhere Sache mimt oder Forest Whitacker, der wohl auch einen Wandschrank glaubhaft darstellen könnte. Ein kleiner Kritikpunkt muss an dieser Stelle trotzdem erlaubt sein. So toll der Cast auch sein mag und so überzeugend und glaubhaft die Charaktere, der Film leidet dann doch ein wenig, wie auch andere Filme, an der doch recht großen Figurenzahl. Bei mehr oder weniger fast zehn Heldenfiguren kann man natürlich gar nicht allen wirklich gerecht werden. Wir hätten uns zum Beispiel ein wenig mehr Infos über den blinden Chirrut Imwe, dargestellt von Donnie Yen, gewünscht und auch Galen Erso (Mads Mikkelsen) hätten wir mehr Screentime gegönnt. Fairerweise sei aber gesagt, dass wir hier auf hohem Niveau meckern. Alles in allem bekommt jeder seine Screentime und keine der Figuren wirkt deplatziert oder gar unnötig. Natürlich kommt kein Star Wars Film ohne einen Droiden aus. Diesen Part übernimmt der so gar nicht knuffige K-2SO, ein umprogrammierter Droide des Imperiums. Nebeneffekt der Umprogrammierung: K-2 sagt alles was ihm so durch sein gelötetes Hirn geht. Damit bewegt sich Star Wars weg vom üblichen Droiden Slapstick der letzten Teile und wieder mehr zum Wortwitz eines C3PO … einfach geil, wenn ihr diesen Ausdruck erlaubt. Ein guter Protagonist braucht natürlich auch einen starken Antagonisten. Hier fährt Rogue One gleich die dicken Kaliber auf. Neben Darth Vader und Großmoff Tarkin steht vor allem Director Krennic im Vordergrund. Krennic ist der Verantwortliche für das Projekt „Todesstern“ und ergebener Offizier des Imperiums. Ein Mann, der für persönliche Vorteile auch über Leichen geht und damit eine ideale Projektionsfläche für die Abneigung des Publikums. Gleichzeitig hatten wir aber auch ein wenig Mitleid mit ihm. Warum? Im Endeffekt war er zwar Opportunist aber er versuchte auch nur in einem totalitären System zu überleben. Einem System, in dem jeder Fehler den Tod bedeuten kann.

Was auf die Augen

Wir denken mal über die Qualität von Special Effects muss man bei einem Star Wars Film, bei dem Disney dahinter steht, kein Wort verlieren – wir tun es trotzdem. Sowohl optisch als auch klanglich kann Rogue One auf ganzer Linie überzeugen. Die Raumschlachten sind super inszeniert und auch die Gefechte am Boden lassen den Saal beben. Wenn dann auch noch die gigantischen AT-ACTs die Bühne betreten explodiert die Anlage förmlich. Ein wenig zwiegespalten waren wir bei den CGI-Figuren. Da man einige Figuren im Film nutzte, deren Darsteller bereits verstorben sind, entschied man sich für CGI-Figuren. Diese fallen, gerade im Zusammenspiel mit „echten“ Darstellern, einfach auf. Versteht das bitte nicht falsch, die Effekte sind State of the Art, aber die Technik ist hier einfach der Realität noch ein wenig hinterher.

Fazit

Rogue One ist in vielen Punkten ein klassischer Star Wars Film, nimmt sich aber die Freiheit an anderen Stellen auch mal ganz anders zu sein. Was erst mal nach „nix Halbes und nix Ganzes“ klingt, überzeugte uns aber auf ganzer Linie. Der Verzicht auf einige typische Elemente der Sternenkrieg-Saga, wie zum Beispiel Jedis (Vader ist ein Sith, ätsch) verleiht dem Film mehr Bodenständigkeit und lässt uns mehr mit den Protagonisten mitfiebern. Wir konnten uns einfach mit einem normalen Rebellen mehr identifizieren als mit einem „übermächtigen“ Jedi. Dabei erzählt Rogue One auch noch eine packende Geschichte, die in manchen Momenten ein wenig an Mission Impossible erinnert. Dabei kommt auch der typische Humor nicht zu kurz und sorgt für die nötige Auflockerung.