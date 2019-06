RPG Time: The Legend of Wright – Virtuelles Bastel-RPG mit E3 2019-Trailer für Xbox One angekündigt

RPG Time: The Legend of Wright heißt das handgemalte Rollenspiel, welches derzeit von Deskworks entwickelt wird und nicht nur für PC, Android und iOS veröffentlicht werden soll, sondern auch für Xbox One-Konsolen. Entsprechend kündigte Microsoft das Virtuelle Bastel-RPG während der E3 2019 Xbox Pressekonferenz an.

Aller Anfang ist ein leeres Klassenzimmer und handgezeichnete Kreationen werden euren Weg säumen, wenn ihr in eine magische Welt der Phantasie reist.

RPG Time: The Legend of Wright – E3 Trailer

Einen weiteren Einblick in das Gameplay, welches euch in RPG Time: The Legend of Wright erwartet, könnt ihr auch nachfolgendem Video entnehmen.

日本獨立團隊製作《RPG TIME:The Legend of Wright》【TpGS 19 試玩】

RPG Time: The Legend of Wright soll 2020, konkreter Release: tba, erscheinen.