RUINER – Bossfights präsentieren sich in neuem Trailer

Reikon und Devolver Digital haben zum kommenden Cyberpunk-Shooter RUINER, der am 26. September 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll, einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem vor allem ein Teil der Bossfights, die in RUINER auf euch warten werden, zu sehen sind.

Die Bosse in RUINER gehören unterschiedlichen Gattungen an und es braucht, je nach Boss, verschiedene Vorgehensweisen, um diese erledigen zu können. So beispielsweise der Heavy Cyborg, deren Modelle verschiedenen Tieren nachempfunden und mit allerlei Tötungswerkzeugen ausgestattet wurden, angefangen bei Granaten bis hin zu Adamantiumklauen. Auch wenn die Heavy Cyborgs langsam und grob wirken, sie sind am Ende eine zerstörerische Kraft.

Weitere Bossgegner sind unter anderem Shadow, Captain Bogdan oder auch Mother, die als enorme mit Gefühlen ausgestattete Maschine beschrieben wird. Mother ist in der Lage so gut wie über jedes Gerät bzw. Maschine die Kontrolle zu übernehmen. Weitere Attribute, die Mother zugeschrieben werden sind Rücksichtslosigkeit und Sadismus.

RUINER – Boss Bounties