Sakura Wars – Neuer Teil der Strategie-Rollenspiel-Reihe auf der Sega Fes 2018 angekündigt

Sega hat während der Sega Fes 2018 den nächsten “Sakura Wars“-Ableger angekündigt, jedoch ohne weitere Informationen zu dem Spiel zu enthüllen oder auf welchen Plattformen es erscheinen könnte. Bekannt ist allerdings, dass das Spielgeschehen in der Kaiserstadt Tokio in der Taisho-Ära im Jahr 1929 stattfinden soll.

Die ersten Ableger von der Sakura-Wars-Serie, bzw in Japan auch bekannt als “Sakura Taisen”, wurden hierzulande noch nie veröffentlicht. Erst der letzte Ableger Sakura Wars: So Long, My Love oder auch Sakura Taisen V wurde am 30. März 2010 in Nordamerika und 9. April 2010 in Europa für Nintendo Wii und Play Station 2 veröffentlicht.

Nachfolgend könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Sakura Wars: So Long, My Love anschauen, der Ende Oktober 2009 durch Koei Tecmo veröffentlicht wurde!

Sakura Wars: So Long, My Love – Offizieller Trailer