Sea of Solitude – Emotionaler Thriller wird unter dem EA-Originals-Banner veröffentlicht

Dass EA Originals vielversprechende Titel beherbergt, ist sicherlich nicht erst seit der E3 2017 bekannt, denn neben A Way Out konnten auch Unravel und Fe erstmalig unter diesem Label veröffentlicht werden. In diesem Jahr wurde im Zuge dessen Sea of Solitude angekündigt!

Sea of Solitude wird von dem Berliner Indie-Studio Jo-Mei Games entwickelt und stellt ein Third-Person-Exploration-Spiel dar. Das Adventure wurde eigentlich bereits 2016 angekündigt, doch erst jetzt kam das Interesse auf. Während des EA-Play-Events hatte CEO Cornelia Geppert ihren ersten großen Auftritt und die Nervosität war ihr deutlich anzusehen, doch verlor sie nie ihr breites Lächeln.

Sea of Solitude setzt vor allem auf die Emotionen im Menschen und legt den Fokus auf die Heldin Kay. Im Adventure entwickeln sich die Menschen zu Monstern, wenn sie zu lange der Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit ausgesetzt sind. Das ist der Heldin passiert, aber nicht nur ihr, denn auch zahlreiche andere Menschen erlitten dieses Schicksal. Begleitet Kay, während sie das Wasser des Kummers, der Empathie und der Hoffnung durchquert und löst das Geheimnis und helft ihr, ihr wahres Ich wiederzufinden.

Sea of Solitude soll im Frühjahr 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen!

Sea of Solitude – Offizieller Teaser-Trailer