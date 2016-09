Sea of Thieves – Sag mal Rare, wie spricht den eigentlich ein Pirat?

Sea of Thieves-Entwickler Rare ist einmal beim „Talk like a Pirate Day 2016“ der Frage nachgegangen, wie denn ein Pirat eigentlich spricht. Kurzerhand wurden einige Rare-Mitarbeiter gefragt, wie es denn um ihre Piraten-Kommandos und Co. bestellt ist.

Das nachfolgende Video zeigt auf durchaus witzige Weise, dass die Damen und Herren Programmierer mit Sea of Thieves zwar ein Piratenspiel entwickeln, in Sachen Piraten-Jargon allerdings weniger bewandert sind oder könnt ihr mit Aussprüchen wie „Beating the Booby“, „Futtock“ oder auch „Bung Hole“ und „Bleeding the Monkey“ etwas anfangen? Kleiner Tipp – im Video gibt es die Erklärung, für was diese Begriffe stehen.

Sea of Thieves soll 2017, konkreter Termin: tba, für Windows 10 PCs und Konsolen exklusiv für Xbox One erscheinen. Vor dem offiziellen Release von Sea of Thieves will Rare noch einen Sea of Thieves Beta-Test durchziehen. Details dazu sollen gesondert bekanntgegeben werden.

Sea of Thieves: Talk Like A Pirate Day 2016