Sea of Thieves â€“ â€žThe Arenaâ€œ-DLC fÃ¼r Anfang 2019 geplant

Sea of Thieves wird mit „The Arena“ Anfang 2019, konkreter Termin: tba, das dann inzwischen fünfte, kostenlose Content-Update spendiert bekommen, wie Microsoft und Entwickler Rare während des Xbox XO18-Events am vergangenen Wochenende bekanntgegeben haben.

Ergänzend zur Sea of Thieves „The Arena“-DLC-Ankündigung gibt es natürlich auch einen ersten Trailer, der euch den geplanten Wettkampfmodus schon einmal spielerisch etwas näher bringen soll.

Im „The Arena“-DLC sollt ihr eure Piraten-Fähigkeiten unter Beweis stellen können. In rasanten Spielen gegen rivalisierende Mannschaften müsst ihr zeigen, aus was für einem Holz ihr geschnitzt seid.

Weiterhin wird ergänzend zum neuen Spielmodus „The Arena“ auch ein neues Tavernen-Gebiet und die heue Handelsgesellschaft Sea Dogs in Sea of Thieves integriert werden.

X018- Sea of Thieves The Arena Announce

Sea of Thieves ist für PC (Win10) sowie Konsolen exklusiv für Xbox One verfügbar und kann außerdem via Xbox Game Pass, sofern man dies als Abo abgeschlossen hat, bezogen werden.