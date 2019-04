Sea of Thieves – „Arena Modus“-Vorstellung via Livestream

Sea of Thieves bekommt mit dem „Arena Modus“ erneut eine Erweiterung spendiert. Passend dazu wird es bereits morgen, Mittwoch, 10. April 2019, ab 18:00 Uhr unserer Zeit einen Livestream (Mixer, Twitch, Youtube) geben, da Rare den neuen Sea of Thieves „Arena Modus“ näher vorstellen will.

Geplant ist, so die Ankündigung von Rare, dass es zum einen ein Trailer gezeigt werden soll, weiterhin sind eine Frage- und Antwortrunde (Q&A) und ein „Behind the Scenes-„-Video vorgesehen.

Der „Arena Modus“ für Sea of Thieves soll europaweit am 30. April 2019 zusammen mit neuen Inhalten für die Handlung in Sea of Thieves als auch einem Angelmodus erscheinen. Sea of Thieves ist seit März 2018 für Xbox One-Konsolen als auch Windows 10 verfügbar.