Sea of Thieves â€“ Kostenloses Fan-Paket als Download verfÃ¼gbar

Zum kommenden Action-Adventure im Seefahrer-Gewand Sea of Thieves hat Rare ein kleines aber feines Fan-Paket geschnürt, dass ihr ab sofort kostenlos auf der offiziellen Webseite ohne extra Anmeldung beziehen könnt.

Das Sea of Thieves Fan-Paket ist 290 MB groß und beinhaltet unter anderen Sea of Thieves Wallpaper, Konzeptzeichnungen oder auch verschiedene Assets, mit denen ihr eure eigene Sea of Thieves Fan-Seite gestalten könnt.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte Rare einen technischen Alpha-Test mit 1.000 Teilnehmern durchgeführt. Weiterhin steht im Raum, dass es vor dem offiziellen Release von Sea of Thieves auch noch eine Beta-Test-Phase geben soll.

Sea of Thieves, einer der zahlreichen Titel in Microsofts exklusivem Xbox One 2017-Lineup als auch Xbox Play Anywhere-Spiel, soll noch im Verlauf dieses Jahres, konkreter Termin: tba, erscheinen.