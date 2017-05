Sea of Thieves – Mit Phil Spencer in der Taverne

Vor Kurzem hat Rare mit ihrem Inn-Side Story #14 Video grob erläutert, wie sich im kommenden Action-Adventure Sea of Thieves Ressourcen beschaffen als auch verwalten lassen.

Mit der neuen Ausgabe Sea of Thieves Inn-Side Story #15 geht es mit Head of Xbox Phil Spencer in die Taverne und es wird geplaudert. Vor allem geht es darum, was Spencer generell von Sea of Thieves denkt, wie er das Action-Adventure einschätzt und obendrauf gibt es noch einen Ausblick in die Zukunft. Ergänzt wird das Ganze noch mit einem Resümee auf die lange Freundschaft, die zwischen Spencer und Rare besteht.

Sea of Thieves soll noch im Verlauf dieses Jahres, konkreter Termin: tba für Xbox One und Windows 10 PCs erscheinen.

Sea of Thieves Inn-side Story #15: Phil Spencer in the Tavern!