Sea of Thieves – Neues kommentiertes Gameplay-Video verfügbar

Der Grafikkarten-Hersteller Nividia hat zum kommenden Piraten-Abenteuer Sea of Thieves ein neues Video veröffentlicht, in welchem ausnahmsweise einmal nicht die Xbox One-Fassung im Mittelpunkt steht, sondern die PC-Fassung.

Sea of Thieves konnte während der gamescom 2017 vergangenen Monat auf PC angespielt werden. Neben Gameplay-Szenen bekommt ihr auch die Anspielstationen zu sehen und Ted Timmins, PC Design Lead im Hause Rare, kommt zu Wort.

Timmins erklärt, dass Sea of Thieves für PC nicht einfach nur eine Portierung der Xbox One-Version sei, denn man wolle dafür sorgen, dass sich im Falle des Piraten-Abenteuers nicht als „Spieler zweiter Klasse“ fühlen. Die PC-Version von Sea of Thieves würde laut Timmens unter anderem nicht nur eine native 4K-Auflösung bieten sondern auch eine uneingeschränkte Framerate, eine 21:9-Auflösung als auch Cross-Play (PC/Xbox One).

In Sea of Thieves segelt ihr zusammen mit einem Kameraden durch wilde Gewässer und natürlich müsst ihr euch verschiedensten Gefahren stellen. Außerdem gilt es Ressourcen zu beschaffen als auch zu verwalten sowie hier und da einen wertvollen Schatz ausfindig zu machen.

Sea of Thieves soll Anfang 2018, konkreter Termin: tba, als Xbox Anywhere-Titel für Windows 10 PC und Konsolen-exklusiv für Xbox One sowie Xbox One X-optimiert erscheinen.

Sea of Thieves Comes With a Ton of Love for PC Gamers