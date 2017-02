Sea of Thieves â€“ Neues Video zeigt Ausschnitte aus dem Technical Alpha Update 0.1.1

Sea of Thieves Entwickler Rare hat ein neues Video veröffentlicht, in dem Ausschnitte aus dem technischen Alpha-Test, Versionsnummer 0.1.1 zu sehen sind. Anhand dieses Updates wird euch gezeigt, welche Änderungen und Neuerungen vorgenommen worden sind.

Wollt ihr euch die Chance auf einen Vorabzugang und die Teilnahme am Sea of Thieves technischen Alpha-Test sichern, so Rare, solltet ihr euer Feedback zum Seefahrer-Abenteuer abgeben und auf jeden Fall für das Sea of Thieves Insider Programm registrieren.

Weiterhin könnt ihr euch auch auf der offiziellen Webseite das kostenlose Sea of Thieves Fan-Paket sichern.

Sea of Thieves gehört zu den zahlreichen Titeln in Microsofts exklusivem Xbox One 2017-Lineup und ist außerdem als Xbox Play Anywhere-Spiel konzipiert, sodass ihr mit dem einmaligen Kauf des Titels sowohl auf Xbox One als auch Windows 10 PCs über die Weltmeere schippern könnt. Sea of Thieves soll noch im Verlauf dieses Jahres, konkreter Termin: tba, erscheinen.

Sea of Thieves Technical Alpha: Update 0.1.1 – Taming New Seas