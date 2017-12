Sea of Thieves â€“ Release-Termin, Vorbesteller-Boni und Sea of Thieves Limited Edition-Controller

Das Xbox One-exklusive Piratenabenteuer Sea of Thieves hat einen finalen Release-Termin verpasst bekommen, wie Microsoft und Entwickler Rare bekanntgegeben haben. Demnach wird Sea of Thieves am 20. März 2018 für Windows 10 PC und die Xbox One-Gerätefamilie erscheinen.

Wollt ihr vom Start weg mit an vorderster Front auf hoher See mitschippern, könnt ihr Sea of Thieves auch ab sofort zum Preis von 69,99 Euro bzw. SFR 70.00 vorbestellen. Als Vorbesteller der Digitalen als auch der Handels-Version erhaltet ihr Zugang zur geschlossenen Pre-Release-Beta-Version, mit ihr ebenfalls vor allen anderen in See stechen könnt. Zudem sichert ihr euch mit der Sea of Thieves-Vorbestellung das Black Dog Pack, in dem einzigartige Kleidungsstücke und andere Gegenstände mit spektakulären Design enthalten sind.

Sea of Thieves: Release Date Announce Trailer

Weiterhin hat Microsoft bekanntgegeben, dass ihr euch auch einen Xbox Wireless Controller: Sea of Thieves Limited Edition sichern könnt. Dieser wird ab dem 7. Dezember 2017 zum Preis von 74,99 Euro bzw. “für die Schweiz bald verfügbar” vorbestellbar sein. Als Release für den Sea of Thieves Limited Edition Controller wird der 6. Februar 2018 angegeben. Und ergänzend zum Controller erhaltet ihr das exklusive Ferryman Clothing-Set für euren Sea of Thieves-Charakter, außerdem 14 Tage Xbox Live Gold sowie eine 14-tägige Xbox Game Pass-Mitgliedschaft.