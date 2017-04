Sea of Thieves – Ressourcen beschaffen und verwalten in neuem Video vorgestellt

Rare hat zum kommenden Action-Adventure Sea of Thieves ein weiteres Video veröffentlicht, in dem die Ressourcen Beschaffung als auch Verwaltung thematisiert werden. Ergänzend werden auch ein paar neue Gameplay-Szenen gezeigt, die aus der aktuell stattfindenden Sea of Thieves Technical Alpha-Phase stammen.

Sea of Thieves gehört zu den zahlreichen Titeln in Microsofts exklusivem Xbox One 2017-Lineup und ist außerdem als Xbox Play Anywhere-Spiel konzipiert, sodass ihr mit dem einmaligen Kauf des Titels sowohl auf Xbox One als auch Windows 10 PCs über die Weltmeere schippern könnt. Sea of Thieves soll noch im Verlauf dieses Jahres, konkreter Termin: tba, erscheinen.

Sea of Thieves Inn-side Story #14: Resources