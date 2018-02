Sea of Thieves – Stresstest für Xbox Insider & Beta-Teilnehmer, Lootboxen und Mikrotransaktionen

Sea of Thieves wird bereits im kommenden Monat März 2018 erscheinen und wer vorab schon mal einen Blick riskieren möchte und dabei gleichzeitig dem Entwicklerteam Rare nochmal ein bisschen unter die Arme greifen will, kann dies am kommenden Wochenende bei einem weiteren Sea of Thieves Stresstest tun.

Wie Rare bekanntgegeben hat, können all diejenigen Spieler unter euch, die schon an der Sea of Thieves Closed Beta teilgenommen genommen haben oder Xbox Insider sind, an dem geplanten Stresstest mitwirken. Vordergründig geht es bei diesem Test natürlich darum die Sea of Thieves Server auf ihre Belastbarkeit hin zu testen.

Wichtig ist, wenn ihr am Sea of Thieves Stresstest teilnehmen wollt, dass ihr im vorgesehenen Zeitraum 16.-18. Februar 2018 so viel wie möglich spielt. Seid euch allerdings bewusst, dass es immer mal wieder auch zu Störungen kommen kann, das heißt, dass

Spielsitzungen ohne Vorwarnung beendet werden können oder

der Spielbeitritt ggf. auch mal länger dauern kann oder

dass es zu Problemen beim Kauf von In-Game-Items kommen kann.

Neben der Tatsache, dass ihr euch in Teilen Sea of Thieves schon vor Release anschauen als auch das Action-Adventure ausprobieren könnt, helft ihr Rare außerdem für stabile Server sorgen zu können.

Und solltet ihr euch ggf. nicht zuletzt wegen der immer wieder aufkommenden Lootbox-Diskussionen Gedanken machen, so kann Design Director Mike Chapman von Rare diese zumindest einmal für Sea of Thieves ausschließen. Seiner Aussage nach werden diese „niemals“ in dem Piratenabenteuer Einzug halten. Anders sehe es dagegen aus, wenn es um Mikrotransaktionen gehe, die zwar zum Release am 20. März 2018 noch keine Rolle spielen, für später aber auch durchaus ein denkbares Modell darstellen würden. Was genau Rare hier ggf. plant, bleibt aber für den Moment noch abzuwarten.

Sea of Thieves wird für PC (Win10) und Konsolen-exklusiv für Xbox One-Konsolen erscheinen.