Sea of Thieves – Technischer Alpha-Test für 16.-18.12.2016 geplant

Sea of Thieves Entwickler Rare und Microsoft haben bekanntgegeben, dass in der Zeit vom 16.-18. Dezember 2016 ein Technischer Alpha-Test mit 1.000 Teilnehmern durchgeführt werden soll. Wer sich dafür vormerken lassen möchte und Interesse daran hat, soll sich laut Rare beim „Sea of Thieves Insider Program“ anmelden.

Weitere Details zum kommenden Sea of Thieves Alpha-Test bietet auch das nachfolgende Video.

Sea of Thieves, dass Action-Adventure mit Piraten-Setting soll unter anderen einen Koop-Modus besitzen und 2017, konkreter Termin: tba, für Windows 10 PCs und Xbox One erscheinen. Vor dem offiziellen Sea of Thieves Release plant Rare zudem einen Beta-Test durchzuziehen.

Sea of Thieves Technical Alpha: Update 0.1.0 – The Quest for Gold