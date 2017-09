Secret of Mana – Neues Gameplay-Video verfügbar

Zum Remake des Rollenspiels Secret of Mana wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht.

Square Enix war während der PAX West vertreten und hat Secret of Mana an mehreren Anspielstationen dem Publikum präsentiert. Beim folgenden Secret of Mana Gameplay-Video handelt es sich um Off-Screen Material und es wurde mittels Kamera vom Bildschirm abgefilmt.

Secret of Mana soll am 15. Februar 2018 für PC, Playstation 4 und PS Vita erscheinen und kann bereits wahlweise im PSN-Store oder auf Steam vorbestellt werden.

Secret of Mana & Lost Sphear Gameplay (Off-Camera – PAX West 2017)