Mit Secret of Mana veröffentlicht Square Enix ein Remake des Original Secret of Mana, welches 1993 für das SNES erschienen ist, und ihr werdet natürlich im neu aufgelegten als auch komplett überarbeiteten Secret of Mana Rollenspiel Gelegenheit haben Trophäen zu sammeln.

In Secret of Mana warten insgesamt 38 inklusive 29 geheimer Trophäen darauf von euch erspielt zu werden. Mit diesen könnt ihr euer PSN-Profil um eine erneute Platin-Trophäe erweitern.

Nachfolgend erhaltet ihr eine Übersicht aller erspielbaren Secret of Mana Trophäen und natürlich haben wir euch auch die geheimen Trophäen bereits aufgedeckt.

Secret of Man von Square Enix soll für Playstation 4 und PSVita erscheinen. Als Release wird aktuell der 15. Februar 2018 angegeben.

Secret of Mana – Trophäen Liste in Deutsch

Erlange alle Trophäen – Platin Trophäe

Alle Waffen auf Stufe 9 gebracht – Gold Trophäe

Alle Magien auf Stufe 8 gebracht – Gold Trophäe

Sämtliche Orte auf Flämmchen bereist – Silber Trophäe

Sämtliche Einträge im Lexikon freigeschaltet – Gold Trophäe

Alle Monster besiegt – Silber Trophäe

Sämtliche Ausrüstung (Oberkörper) erlangen – Silber Trophäe

Sämtliche Ausrüstung (Kopf) erlangen – Silber Trophäe

Sämtliche Ausrüstung (Accessoires) erlangen – Silber Trophäe

Secret of Mana – Geheime Trophäen aufgedeckt

Besiege „Mantis-Ameise“ – Bronze Trophäe

Besiege „Tropicallo“ – Bronze Trophäe

Besiege „Tigerschimäre“ – Bronze Trophäe

Besiege „Echsenquappel“ – Bronze Trophäe

Besiege „Feuer-Gigas“ – Bronze Trophäe

Besiege „Wandgesicht“ – Bronze Trophäe

Besiege „Robotor“ – Bronze Trophäe

Besiege „Brabbelback“ – Bronze Trophäe

Besiege „Axtschnabel“ – Bronze Trophäe

Besiege „Riesenboa“ – Bronze Trophäe

Besiege „Otyugh-Fratze“ – Bronze Trophäe

Besiege „Frost-Gigas“ – Bronze Trophäe

Besiege „Mecha-Ritter“ – Bronze Trophäe

Besiege „Minotaurus“ – Bronze Trophäe

Besiege „Vampir“ – Bronze Trophäe

Besiege „Mecha-Ritter II“ – Bronze Trophäe

Besiege „Hyposchleim“ – Bronze Trophäe

Besiege „Gorgotaurus“ – Bronze Trophäe

Besiege „Dunkler Assassine“ – Bronze Trophäe

Besiege „Doppelgänger Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3“ – Bronze Trophäe

Besiege „Aegagropilon“ – Bronze Trophäe

Besiege „Höllenmaschine“ – Bronze Trophäe

Besiege „Mecha-Ritter III“ – Bronze Trophäe

Besiege „Blauer Drache“ – Bronze Trophäe

Besiege „Vampirlord“ – Bronze Trophäe

Besiege „Viskoschleim“ – Bronze Trophäe

Besiege „Schatten-Lich“ – Silber Trophäe

Besiege „Mana-Bestie“ – Silber Trophäe

Erreiche das Ende – Gold Trophäe

