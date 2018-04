Sega Ages – Über 15 klassische Titel finden ihren Weg auf Nintendo Switch

Sega hat während der Sega Fes 2018 neben einem “Shenmue I & II“-Bundle nun auch Sega Ages angekündigt. Eine Spielesammlung von über 15 verschiedenen klassischen Sega-Titeln, die von M2 entwickelt wurden.

Ab dem kommenden Sommer soll Sega Ages weltweit im eShop für Nintendo Switch veröffentlicht werden. Bisher wurden fünf der angekündigten 15 Spielen vorgestellt, die es in die Kollektion schaffen. Neben Sonic the Hedgehog soll Phantasy Star, Thunder Foce IV, Alex Kidd in Miracle World und Gain Ground Teil der Sammlung sein.

Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, wenn die nächsten Spiele für Sega Ages enthüllt werden!