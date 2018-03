Sega Mega Drive Classics – Release für PS4 und Xbox One für Ende Mai 2018 ankündigt

Sega Mega Drive Classics heißt die Retro-Spiele-Sammlung, die Sega Ende Mai 2018 für Playstation 4 und Xbox One veröffentlichen will. Mehr als 50 verschiedene Klassiker aus der “guten alten Zeit” sollen in der Sega Mega Drive Collection (Engl. Sega Genesis Classics) enthalten. Verschiedene Genre, darunter Arcade Action, Shooter, Beat’em Up oder auch Puzzle sollen vertreten sein.

Sega verspricht für die Sega Mega Drive Classics-Sammlung “alte Favoriten und längst vergessene Perlen”, die allesamt mit modernen Funktionen ausgestattet werden sollen. Zu diesen gehören unter anderem Online-Multiplayer, Errungenschaften, Spiegel-Modus sowie Rückspul- und Speicherfunktion. Auf diese Weise können altgediente Spieler ebenso ihr Vergnügen an den Klassikern finden, genauso wie neue, junge Spieler.

Sega Mega Drive Classics soll am 29. Mai 2018 für Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download und als Handelsversion inklusive einem doppelseitigen Golden Axe- und Streets of Rage-Poster erscheinen. Zeitgleich werden PC-Spieler, welche die Sega Mega Drive Classics-Version schon besitzen, am 29. Mai 2018 ein umfangreiches Update mit allen erweiterten Funktionen erhalten, um mit dem Fassung, die für PS4 und Xbox One erscheint, gleichzuziehen.

SEGA Mega Drive Classics erscheint bald für PS4 und Xbox One!