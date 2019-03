Sekiro: Shadows Die Twice soll offiziell am 22. März 2019 für Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download als auch im stationären Handel erscheinen. Neben der Standardversion könnt ihr Sekiro: Shadows Die Twice, je nach Händler und Verfügbarkeit, auch noch als Collector’s Edition erstehen.

Wie üblich, gilt es auch im neuen Action-Adventure von Publisher Activision und Entwickler From Software einmal mehr zahlreiche Erfolge (Xbox) als auch Trophäen (PS) zu erspielen.

Insgesamt könnt ihr in Sekiro: Shadows Die Twice 34 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon 23 als geheim eingestuft wurden. Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Eindruck davon verschaffen, welche Erfolge/Trophäen in Sekiro: Shadows Die Twice auf euch warten.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Playstation 4-Trophäen verfügbar. Die Xbox One-Erfolge folgen, sobald verfügbar.

Sekiro: Shadows Die Twice – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Sekiro – Platin Trophäe

Alle Trophäen wurden freigeschaltet.

Ashina-Reisender – Gamerscore / Gold Trophäe

Alle Gegenden des Spiels bereist.

Meister der Prothesen – Gamerscore / Gold Trophäe

Alle Prothesen-Module maximal verbessert.

Alle Prothesen-Module – Gamerscore / Silber Trophäe

Alle Prothesen-Module erworben.

Alle Ninjutsu-Techniken – Gamerscore / Silber Trophäe

Alle Ninjutsu-Techniken erworben.

Größte physische Stärke – Gamerscore / Silber Trophäe

Gesundheit und Haltung maximal verbessert.

Meisterung der heilenden Kürbisflasche – Gamerscore / Silber Trophäe

Die “heilende Kürbisflasche” maximal verbessert.

Verehrte Klinge – Gamerscore / Bronze Trophäe

Das “Kusabimaru” von Kuro erhalten.

Shinobi-Prothese – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die Shinobi-Prothese erworben.

Nachlassverwalter – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die Nachlassverwalter getroffen.

Auferstehung – Gamerscore / Bronze Trophäe

Das erste Mal durch “Auferstehung” von den Toten zurückgekehrt.

Geheime Erfolge Trophäen

Unvergleichlich – Gamerscore / Gold Trophäe

Alle Endgegner besiegt.

Meister der Technik – Gamerscore / Gold Trophäe

Alle Fähigkeiten erworben.

Aufhebung der Unsterblichkeit – Gamerscore / Silber Trophäe

Das Ende “Aufhebung der Unsterblichkeit” erhalten.

Reinigung – Gamerscore / Silber Trophäe

Das Ende “Reinigung” erhalten.

Heimkehr des Drachen – Gamerscore / Silber Trophäe

Das Ende “Heimkehr” erhalten.

Shura – Gamerscore / Silber Trophäe

Das Ende “Shura” erhalten.

Isshin Ashina, Schwertheiliger – Gamerscore / Silber Trophäe

Den “schwertheiligen Isshin Ashina” besiegt.

Meister der Künste – Gamerscore / Silber Trophäe

Mysterien eines Kampfstils begriffen.

Lazulith-Verbesserung – Gamerscore / Silber Trophäe

Ein Prothesen-Modul mit Lapislazuli maximal verbessert.

Gyobu Masataka Oniwa – Gamerscore / Bronze Trophäe

Gyobu Masataka Oniwa besiegt.

Phantom-Schmetterling – Gamerscore / Bronze Trophäe

Den “Schmetterling” besiegt.

Genichiro Ashina – Gamerscore / Bronze Trophäe

Genichiro Ashina besiegt.

Wächteraffe – Gamerscore / Bronze Trophäe

Den “Wächteraffen” besiegt.

Wächteraffe – Unsterblichkeit durchtrennt – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die Unsterblichkeit des Wächteraffen mit der Sterblichen Klinge durchtrennt.

Wandschirm-Affen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Wandschirm-Affen gefangen.

Großer Shinobi – Uhu – Gamerscore / Bronze Trophäe

Den “großen Shinobi – Uhu” besiegt.

Vater übertroffen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Den “großen Shinobi – Uhu” im Hirata-Anwesen besiegt.

Verdorbene Nonne – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die “verdorbene Nonne” besiegt.

Gütiges Geschenk der Tränen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Den “göttlichen Drachen” besiegt und die “Tränen des göttlichen Drachen” erhalten.

Isshin Ashina – Gamerscore / Bronze Trophäe

Isshin Ashina besiegt.

Dämon des Hasses – Gamerscore / Bronze Trophäe

Den “Dämon des Hasses” besiegt.

Große Schlange – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die “Große Schlange” besiegt.

Großer bunter Karpfen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Den “großen bunten Karpfen” besiegt.