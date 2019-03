Sekiro: Shadows Die Twice – Great Serpent (Riesenschlange) in Trailer vorgestellt

From Software und Activision haben einen neuen kurzen, dafür aber durchaus beeindruckenden Trailer zum kommenden Action-Adventure Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht, den wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Macht euch auf was gefasst… die Riesenschlange (Great Serpent) ist beweglich, hellwach und augenscheinlich in ihrer Heimat durchaus im Vorteil. Sie wird euch im Blick haben und es euch unter Garantie nicht leicht machen. Ergo müsst ihr beweglicher, wacher und im Zweifel auch schneller sein, um nicht als Zwischenmahlzeit im Gebirge zu enden. Aber verschafft euch am besten selbst einen ersten Eindruck mit nachfolgendem Video!

Sekiro™: Shadows Die Twice | Great Serpent

Sekiro: Shadows Die Twice wurde während der E3 2018 angekündigt und soll am 22. März 2019 für PC als auch Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Neben der Standardversion könnt ihr Sekiro: Shadows Die Twice auch als Collector’s Edition erstehen.