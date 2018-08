Sekiro: Shadows Die Twice – Hands-On Gameplay von der gamescom 2018 verfügbar

Activision und Entwickler From Software sind aktuell auf der gamescom 2018 in Köln anzutreffen und haben auch ihr Action-Adventure Sekiro: Shadows Die Twice im Gepäck – und zwar in anspielbarer Form.

Eine gute Sache, wie wir finden, denn zwischenzeitlich sind erste, zum Teil kommentierte, Hands-On Gameplay-Videos aufgetaucht, die einen weiteren Einblick gewähren. In den nachfolgenden Videos könnt ihr Umgebungen, vor allem aber auch das Kampfgeschehen auf euch wirken lassen.

Sekiro: Shadows Die Twice wurde während der E3 2018 offiziell angekündigt soll am 22. März 2019 für PC via Steam sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen auch als Collector’s Edition erscheinen.

Sekiro: Shadows Die Twice Hands-On Gameplay

Sekiro: Shadows Die Twice – First Hands-On Impressions