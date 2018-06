Sekiro: Shadows Die Twice – Offiziell mit erstem Video angekündigt

Bereits im Dezember 2017 machte ein kurzes Teaser-Video die Runde, mit welchem From Software ihren neuen Titel Shadows Die Twice vorgestellt haben. Leider wurden dabei keinerlei Spiel-relevante Informationen veröffentlicht, sodass man nicht wirklich schlau aus dem Gezeigten wurde.

Anlässlich der E3 2018 wurde das Geheimnis aber nun während des Xbox Press Briefings gelüftet und Sekiro: Shadows Die Twice offiziell angekündigt. Neben einem Reveal-Trailer als auch einigen Screenshots, stehen jetzt auch erste Informationen zum neuen From Software-Titel bereit.

Sekiro™: Shadows Die Twice | Official Reveal Trailer

Sekiro: Shadows Die Twice wird, wie erwähnt, von From Software entwickelt, und entsteht unter der Regie von Hidetaka Miyazaki, welcher sich nicht bisher nur für Bloodborne- oder der Dark Souls-Reihe verantwortlich zeigte, sondern bereits an einigen Armored Core-Titeln mitgearbeitet hat. Das Publishing soll in diesem Fall Activision übernehmen, und der Release soll Anfang 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erfolgen.

Sekiro: Shadows Die Twice wurde als Single-Player Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen angekündigt und soll euch in das Sengoku Japan der späten 1500-Jahre entführen. Ihr übernehmt dabei die Rolle des hartherzigen Kriegers Sekiro, oder auch „einarmiger Wolf“ genannt, welcher nicht nur seinen Meister retten muss, sondern sich auch noch an seinen Erzfeinden rächen möchte.

Neben actionreichen Kämpfen, in welchen die Strategie eine wichtige Rolle spielt, sollen euch in Sekiro: Shadows Die Twice auch bizarre Waffen, angsteinflößende Gegner und riesige Burgen begegnen. Eines der Schlüsselelemente von Sekiro: Shadows Die Twice soll das Erkunden der Spielwelt sein, um nicht nur versteckte Gegner ausfindig zu machen, sondern auch neue Waffen und Items zu finden.

From Software verspricht ein herausforderndes Gameplay, welches Spieler von From Software-Titel erwarten und gewohnt sind.

Sekiro: Shadows Die Twice Features: