Sekiro: Shadows Die Twice – Release bekannt und Collector’s Edition angekündigt

Leider blieben uns From Software und der für Sekiro: Shadows Die Twice zuständige Publisher Activision während der offiziellen Ankündigung einen Veröffentlichungstermin schuldig. Diese Frage wurde aber jetzt geklärt, den Sekiro: Shadows Die Twice hat nicht nur einen offiziellen Release-Termin erhalten, sondern es wurde auch gleich noch eine umfangreiche Sekiro: Shadows Die Twice Collector’s Edition angekündigt.

Ab sofort kann die Sekiro: Shadows Die Twice Collector’s Edition bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden, welche, wie auch eine Standard- und Digitale-Fassung, am 22. März 2019 für Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Inhalt der Sekiro: Shadows Die Twice Collector’s Edition:

Vollversion des Spiels

18 cm große Shinobi-Statue

Karte

SteelBook

Sammler-Artbook

Digitaler Soundtrack

Spielmünzen-Repliken

Während der anstehenden gamescom 2018 in Köln wird das Third-Person-Action-Adventure Sekiro: Shadows Die Twice zum ersten Mal als spielbare Version der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Sekiro: Shadows Die Twice kann in Halle 7.1, Stand B42-C41 angespielt werden und soll einen ersten Vorgeschmack auf spannende Spielmomente liefern. Darunter befinden sich: