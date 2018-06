Serious Sam 4: Planet Badass – Erste Screenshots aufgetaucht

Mit einem ersten kurzen Serious Sam 4: Planet Badass Teaser-Trailer wurden bereits viele Fans und Spieler allgemein neugierig gemacht, für weitere Infos aber auf die nahende E3 2018 verwiesen.

Bevor die diesjährige E3 so richtig los legt, wurden bereits erste Screenshots veröffentlicht, als auch der Eintrag in der Steam Datenbank freigeschaltet, welcher ergänzende Informationen zum First-Person-Shooter bereit hält.

Entwickelt wird Serious Sam 4: Planet Badass von den Shooter-Veteranen Croteam, welche sich bereits für die Vorgänger der Reihe verantwortlich zeigten, während das Publishing von Devolver Digital übernommen wird.

Wie man den weiteren Informationen der Steam-Page entnehmen kann, soll der gute alte Sam nicht nur an vergangene Tage anknüpfen, sondern die Serious Sam-Shooter-Reihe wieder neu befeuern.

Neben einem linearen actionreichen-Gameplay, ohne eine Open-World, soll Serious Sam 4: Planet Badass über einen Koop-Modus verfügen, sodass die alten Freunde von Sam (Rodriguez, Jones, Hellfire usw.) nicht nur in Zwischensequenzen auftauchen, sondern aktiv am Geschehen teilnehmen können. Wie im Teaser-Trailer bereits zu sehen, wird sich Serious Sam nicht nur zu Fuß fortbewegen, sondern sich auch auf sein Motorrad schwingen, um durch die Gegnerhorden zu preschen.

Ein Release-Termin für Serious Sam 4: Planet Badass als auch die Systeme, für welche der Shooter erscheinen soll, wurden leider noch nicht bekanntgegeben; Aber vielleicht liefert die E3 2018 in den nächsten Tagen noch weitere Informationen.