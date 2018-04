Serious Sam 4: Planet Badass – Erster Trailer zum First-Person-Shooter

Sam „Serious“ Stone geht in die vierte Runde. Nähere Einzelheiten zu Serious Sam 4: Planet Badass liegen zwar noch nicht vor, doch gibt es inzwischen einen ersten Trailer, der den Titelhelden als Motorradfahrer zeigen. Genauere Infos werden im Juni 2018 im Rahmen der E3 erwartet und dann wird sich hoffentlich auch klären, ob der neuste Serious Sam-Ableger auch für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen geplant ist – oder nicht.

Der erste Teil von Serious Sam (The First Encounter) erschien bereits 2001. Mit Serious Sam 2 (2005) sowie Serious Sam 3 (2011) kamen später noch zwei reguläre Fortsetzungsteile für PC und Konsolen auf den Markt. Zudem gab es einige Neuauflagen mit überarbeiteter Grafik (HD-Versionen) und später auch für VR-Brillen sowie für mobile Geräte optimierte Titel wie Serious Sam: Kamikaze Attack (2011).

Kennzeichnend für die Serious Sam-Reihe ist ihr schnörkelloses und Tempo-reiches Gameplay. Im Gegensatz zum spielerisch ähnlichen Painkiller verzichtet Serious Sam jedoch auf allzu düstere Schauplätze, sondern präsentiert sich als (aber-)witzige Baller-Action in typischer Fun-Shooter-Manier. Der Spieler hechtet bis an die Zähne bewaffnet durch fantasievoll gestaltete Innen- und Außenareale und plättet alles, was ihm vor den Lauf gerät. Am Ende eines kompletten Spielabschnitts erwarten uns meist besonders ausgefallene Boss-Gegner.

Serious Sam 4: Planet Badass — Teaser Trailer