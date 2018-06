Serious Sam 4: Planet Badass – Offizielle Ankündigung während E3 2018 erfolgt

Die Gerüchte, welche bereits im Vorfeld der E3 2018 die Runde machten, haben sich bewahrheitet: Serious Sam 4: Planet Badass wurde offiziell während des E3 2018 Press Briefings von Devolver Digital angekündigt.

Leider wurde kein neues Material in Form von Videos oder auch Screenshots gezeigt. Somit verweisen wir auf bereits veröffentlichte Bilder und Trailer. Den während des Press Briefings gezeigten Serious Sam 4: Planet Badass Teaser-Trailer könnt ihr HIER finden. Und auch die dazu veröffentlichten Serious Sam 4: Planet Badass Screenshots fanden im Vorfeld ihren Weg an die Öffentlichkeit und können HIER in Augenschein genommen werden.

Ein Serious Sam 4: Planet Badass Release-Termin steht derzeit noch nicht fest, bisher ist nur gesichert, dass der First-Person-Shooter für PC erscheinen soll. Hoffen wir nur, dass Serious Sam 4: Planet Badass, wie schon diverse Vorgänger, den Weg auch auf Konsolen schaffen wird.