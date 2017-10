Shadow of the Colossus – Release-Termin steht fest und PGW 2017-Trailer veröffentlicht

Sony hat im Zuge der Paris Games Week 2017 nicht nur einen neuen fast vier Minuten langen Trailer zu Shadow of the Colossus veröffentlicht, sondern auch bekanntgegeben, wann das Remake des Action-Adventures final erscheinen soll.

Demnach ist geplant das für Playstation 4 aufbereitete Shadow of the Colossus am 6. Februar 2018 zu veröffentlichen. Wie schon seitens Sony bestätigt, wird das Remake inhaltsgleich sein zum Shadow of the Colossus-Original, welches erstmals 2005 (Japan) bzw. 2006 (Europa) für Playstation 2 erschien. Gleiches gilt auch für die Steuerung, die ebenfalls gleich bleibt. Neben den doch auffälligen optischen Änderungen wird es auch eine neue Variante beim Spielmodus geben, wie Sonys Shuhei Yoshida erklärt hat. Es handle sich dabei um eine Art „angepasster Spielmodus“, um den Spielern heutiger Zeit auch entsprechen zu können. Was genau Yoshida damit jedoch meint, wurde nicht näher erklärt. Es heißt lediglich, dass dieser Spielmodus eine optionale Möglichkeit sei.

SHADOW OF THE COLOSSUS – Paris Games Week 2017 Trailer | PS4