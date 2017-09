Shadow of the Colossus – TGS 2017 Gameplay-Trailer verfügbar

Im Zuge der Tokyo Game Show 2017 hat Sony einen neuen Gameplay-Trailer zum Shadow of the Colossus-Rebuilt veröffentlicht, in dem ihr unter anderem einen weiteren Blick auf die verschiedenen Kolosse als auch den Reisenden Wander werfen könnt.

Weiterhin könnt ihr euch anhand eins PS2/PS4-Grafik-Vergleichsvideos anschauen, wie sich Shadow of the Colossus entwickelt hat und wie sich die beiden Versionen erkennbar unterscheiden.

Shadow of the Colossus soll im Verlauf des kommenden Jahres 2018 exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Ein konkreter Release-Termin für Shadow of the Colossus wird zu gegebener Zeit gesondert bekanntgegeben.

Shadow of the Colossus | TGS 2017 Trailer | PS4 Pro

Shadow of the Colossus TGS Trailer Visual Comparison: 2005 vs. 2017