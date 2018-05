Shadow of the Tomb Raider – Exklusive Vorbesteller-Inhalte enthüllt

Square Enix hat kürzlich bekanntgegeben, dass Vorbesteller von Shadow of the Tomb Raider exklusive Boni erhalten, abhängig davon bei welchem Händler der Titel vorbestellt wird. So zählen in Deutschland Amazon, Gamestop, Media Markt und Saturn zu den bekannten Vorverkaufsstellen und nachfolgend erläutern wir euch, auf welche Boni ihr euch einstellen könnt.

Die Vorbesteller-Angebote gelten sowohl für die Standard-Version als auch die Croft-Edition:

Amazon – Bonus-Paket mit In-Game-Währung und einem Mini-Guide von Prima.

Gamestop – Exklusive, nummerierte Metal-Plate mit Zeichnungen des berühmten Comic-Künstlers Andy Park.

Media Markt und Saturn – Steelbook im Maya-Design sowie drei hochwertige Art Cards mit den Cover-Motiven der aktuellsten Tomb Raider-Spielen; Derzeit nur online verfügbar, bald aber auch im stationären Handel verfügbar.

Vorbesteller der Shadow of the Tomb Raider Croft-Edition erhalten ihr Spiel 48 Stunden früher. Die rechtzeitige Zustellung der Box-Version obliegt dabei dem Händler, bei dem das Spiel erworben wurde.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Wenn ihr noch weitere Informationen zu den verschiedenen Editionen braucht, dann geht es hier entlang, ansonsten schaut euch den nachfolgenden Sneak-Peak-Trailer an!

Shadow of the Tomb Raider – Sneak-Peak-Trailer