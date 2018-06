Shadow of the Tomb Raider – Neue Gameplay-Trailer und Screenshots von der E3 2018

Während der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Microsoft wurde die Weltpremiere vom ersten Gameplay-Trailer zu Shadow of the Tomb Raider gefeiert.

Der Trailer trägt den Titel ,,Lauter als Worte” und zeigt die Action und die Herausforderungen, die Lara Croft überwinden muss, um Tomb Raider zu werden. Aber das war noch nicht alles, denn auf dem E3-Showcase von Square Enix wurden weitere, ausführliche Spielszenen zum nächsten Tomb-Raider-Ableger veröffentlicht.

In Shadow of the Tomb Raider werdet ihr Zeuge dessen, was Lara Croft ausmacht, und erlebt ihre Wandlung zum Tomb Raider. Gemeinsam mit Lara durchquert ihr einen gefährlichen Dschungel, der nur auf eure Unachtsamkeit wartet. Neben den ausgeklügelten Fallen werden euch auch noch ausgehungerte Raubtiere und brutale Söldner begegnen, die mal offensiv oder aus dem Schatten heraus beseitigt werden müssen.

Shadow of the Tomb Raider soll am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Besucher der E3 können bereits eine Demo anspielen und ausgewählte Presse-Vertreter erhalten eine PC-Version zu sehen.

Shadow of the Tomb Raider – E3 2018 Gameplay-Trailer Microsoft Pressekonferenz

Shadow of the Tomb Raider – E3 2018 Gameplay-Trailer Square Enix Showcase

Shadow of the Tomb Raider Gameplay Demo | PlayStation Live From E3 2018

SHADOW OF THE TOMB RAIDER Gameplay Demo (E3 2018) PS4/Xbox One/PC