Shadow of the Tomb Raider – Neuer Trailer und Informationen zu den verschiedenen Editionen veröffentlicht

Über ein Monat ist es her, dass der offizielle Teaser-Trailer zu Shadow of the Tomb Raider von Square Enix veröffentlicht wurde. Zu diesem Zeitpunkt wollten die Zuständigen keine weiteren Details enthüllen und vertrösteten uns auf den 27. April 2018. Nun war es soweit, und Square Enix, Eidos-Montreal und Crystal Dynamics haben den ersten Trailer und weitere Informationen zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Das Video findet ihr wie immer am Ende dieser Meldung.

In Shadow of the Tomb Raider werdet ihr Zeuge dessen, was Lara Croft ausmacht, und erlebt ihre Wandlung zum Tomb Raider. Gemeinsam mit Lara durchquert ihr einen gefährlichen Dschungel, der nur auf eure Unachtsamkeit wartet. Denn neben den ausgeklügelten Fallen werden euch auch noch ausgehungerte Raubtiere und brutale Söldner begegnen, die mal offensiv oder aus dem Schatten heraus beseitigt werden müssen. In diesem Reboot hat es sich Lara zur Aufgabe gemacht die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, und sie muss ihre persönliche dunkelste Stunde im Leben überwinden.

Ab sofort kann Shadow of the Tomb Raider auch offiziell bei Amazon, Gamestop und im Square-Enix-Store vorbestellt werden und das Action-Adventure wird in vier Editionen angeboten! Die Standard-Edition wird für PC (59,99 Euro) und Konsolen (69,99 Euro) angeboten und enthält das reine Basisspiel. Bei der Digital-Deluxe-Edition gibt es neben dem Spiel zusätzliche Waffen, Skins und den Soundtrack des Spiels dazu. Die dritte Edition nennt sich “Croft-Edition” und enthält folgendes:

Basisspiel

Soundtrack

drei neue Waffen und Outfits

Season Pass mit zusätzlichen Inhalten nach der Veröffentlichung

Letztendlich gibt es noch die Ultimate-Edition und diese enthält:

alle Inhalte der “Croft-Edition”

einen Flaschenöffner

Statue von Lara Croft

Taschenlampe

Die Croft-Edition könnt ihr für 99,99 Euro als Retail-Version in euren Besitz wandern lassen, die Ultimate-Edition für 199,99 Euro! Zusätzlich erhalten alle Besitzer der Digital-Deluxe-, Croft- und Ultimate-Edition 48 Stunden vorab Zugang zu Shadow of the Tomb Raider. Der Season Pass bietet sieben neue Abenteuer, die sich “Pfade” nennen und jeder Pfad beinhaltet eine weitere Storyline und neue Missionen, Gräber, Skins, Fähigkeit sowie Waffen.

Derzeit hat Gamestop auch schon die sogenannte “9,99er“-Aktion am Start, bei dem ihr zwei Spiele aus der Eintauschliste (siehe Gamestop-Webseite) tauschen und Shadow of the Tomb Raider für 9,99 Euro vorbestellen könnt. Schnell sein lohnt sich, denn die Aktion gilt nur noch bis zum 4. Mai 2018!

Shadow of the TombRaider – “Das Ende vom Anfang”-Trailer