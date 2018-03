Shadow of the Tomb Raider – Offiziell mit erstem Teaser und Release im September 2018 angekündigt

Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen und jetzt wurde es final von Square Enix bestätigt: Shadow of the Tomb Raider ist der nächste Ableger der erfolgreichen Franchise mit Lara Croft in der Hauptrolle. Passend zur Ankündigung hat Square Enix auch einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Anders als noch beim letzten Tomb Raider-Spiel wird Shadow of the Tomb Raider nicht zeitexklusiv an eine Plattform gebunden sein und am 14. September 2018 gleichermaßen für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Weitere Details zu Shadow of the Tomb Raider hat Square Enix noch nicht veröffentlicht, diese solle erst am 27. April 2018 folgen.

Fans und Spieler in Deutschland haben außerdem die Chance an einem exklusiven Shadow of the Tomb Raider Enthüllungs-Event teilzunehmen, welches Square Enix in Zusammenarbeit mit GameStop veranstaltet. Teilnehmer werden die Chance erhalten die Entwickler zu treffen und Shadow of the Tomb Raider zu spielen. Informationen zum Gewinnspiel werden auf der Tomb Raider-Webseite bereitgestellt werden (aktuell noch nicht verfügbar).

SHADOW OF THE TOMB RAIDER – Announcement Teaser [4K]