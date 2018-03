Shadow of the Tomb Raider – Ankündigung offenbar für 15. März 2018 geplant

Shadow of the Tomb Raider wird schon lange wenn auch Gerüchte-halber als nächster möglicher Tomb Raider-Titel gehandelt. Sei es ein vermeintlich verdächtiges Fotos, das Ende 2016 aufgetaucht war oder Konzeptzeichnungen, die das Entstehen von Shadow of the Tomb Raider untermauern sollten.

Ergänzt wird das Ganze nun, augenscheinlich höchst offiziell, durch die Tomb Raider-Webseite, auf der jedoch bisher nichts weiter zu entnehmen ist, als das Square Enix am morgigen Donnerstag, den 15. März 2018 um 14:00 Uhr (MEZ) eine Ankündigung Tomb Raider betreffend vornehmen werde.

Basierend auf dem Quelltext der Webseite, da zu lesen ist „Shadow of The Tomb Raider is the climatic finale of Lara’s origin story.“ kann für den Moment davon ausgegangen werden, dass Square Enix Shadow of the Tomb Raider ankündigen wird. Auch soll es eine Vorbesteller-Aktion geben, deren Details zusammen mit weiteren Informationen zu dem geplanten Tomb Raider-Spiels am 27. April 2018 enthüllt würden. Ferner scheint auch der Shadow of the Tomb Raider Release-Termin schon festzustehen, der, ebenfalls laut Quelltext, mit dem 14. September 2018 angegeben wird.