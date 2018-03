Shadow of the Tomb Raider – Erster Teaser offenbar vorab geleakt

Shadow of the Tomb Raider soll am heutigen Donnerstag, 15. März 2018 um 6:00 a.m. PDT Ortszeit, das entspricht 2:00 Uhr nachts am Freitag Morgen (16.3.2018) offiziell von Square Enix enthüllt und vorgestellt werden.

Bekannt wurde diese geplante Ankündigung durch die verfügbare Webseite, die bis dato aber keinerlei nennenswerte Hinweise zu dem vorgesehenen neuen Action-Adventure aufweist. Lediglich der Quellcode der Webseite enthält ein paar Info-Happen, so unter anderem den möglichen Titel als auch eventuelle Vorbestelleraktionen sowie den Shadow of the Tomb Raider Release-Termin, der mit dem 14. September 2018 angegeben wird.

Und dass diese Angaben augenscheinlich ihre Richtigkeit haben könnten, beweist offenbar auch ein inzwischen verfügbarer Video-Leak, der einen sogenannter Screener, da während einer Vorführung der Teaser abgefilmt wurde, zeigt und in dem ein paar Sekunden langen Streifen sehr deutlich die gute Miss Lara Croft in Aktion präsentiert.

Shadow of the Tomb Raider – Teaser-Trailer (Offscreen)