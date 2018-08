Shadow of the Tomb Raider – „PC Technology“ gamescom 2018-Trailer veröffentlicht

Square Enix, Eidos Montreal und Nvidia haben während der Nvidia gamescom Konferenz einen neuen Shadow of the Tomb Raider Trailer veröffentlicht, in dem die PC-Version des kommenden Action-Adventures gezeigt wurde, und den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Im Wesentlichen wurde im Shadow of the Tomb Raider „PC Technology“ gamescom 2018 Trailer, wie der Name schon vermuten lässt, auf die grafische Präsentation Wert gelegt. Shadow of the Tomb Raider wird in der PC-Version unter anderem eine native 4K-Auflösung bieten, dazu HDR, High Quality Anti-Aliasing als auch hochwertiger Kantenglättung und Ambient Occlusion (kurze Renderzeit ermöglicht realistische Verschattung einer Szene).

Shadow of the Tomb Raider soll am 14. September 2018 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen und kann daher bereits seit entsprechender Zeit vorbestellt werden. Je nachdem, für welchen Händler ihr euch entscheidet, könnt ihr euch mit der Shadow of the Tomb Raider Vorbestellung verschiedene Vorbesteller-Boni sichern.

Shadow of the Tomb Raider – PC Technology Trailer