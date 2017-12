Shadows Die Twice â€“ Kurzer Teaser stellt neues From Software-Projekt in Aussicht

Form Software hat im Zuge der The Game Awards ihr neustes Projekt mit dem Arbeitstitel Shadows Die Twice angeteasert, allerdings ohne ergänzende stichhaltige oder aufschlussreiche Informationen mitzuliefern. Dies würden, so From Softwares‘ Yasuhiro Kitao, innerhalb der nächsten zwölf Monate folgen.

Trotzdem gibt es bereits erste wenn auch spekulative Anhaltspunkte, um was für ein Spiel es sich bei Shadows Die Twice handeln könnte. Auszuschließen sind recht sicher weitere Demon’s Souls bzw. Dark Souls-Spiele. From Software selbst erklärte schon vor einiger Zeit, dass man von diesen Projekten Abstand nehmen und sich anderen Projekten zuwenden wolle. Eine Fortsetzung der Souls-Reihe als auch ein Reboot oder Remake von Demon’s Souls wurde seinerzeit recht nachhaltig ausgeschlossen.

Allerdings sind andere Reboots von From Software-Spielen nicht ausgeschlossen. Und so wird derzeit gemutmaßt, dass der Trailer ein neues Tenchu-Spiel in Aussicht stellen könnte. Dafür sprächen unter anderem eine Art Ninja-Dokument, eine Art Wurfpfeil als auch das Thema Schadow (Dt: Schatten) an sich, was durchaus an das Playstation 2-Spiel Tenchu: Wrath of Heaven erinnert.

Aber wie erwähnt, bisher handelt es sich um pure Vermutungen und es liegt an From Software diese entweder mit weiteren Informationen zu Shadows Die Twice zu bestätigen – oder aber zu korrigieren.

Shadows Die Twice – FromSoftware’s new project