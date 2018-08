Shadows of the Vatican – Drittes Kapitel zum Mystery-Thriller in Vorbereitung

Zum im Episodenformat angelegten Mystery-Adventure Shadows on the Vatican ist inzwischen das dritte Kapitel in Arbeit. Damit gilt die Fortsetzung des Thrillers, um den es längere Zeit sehr ruhig geworden war, als gesichert.

Shadows on the Vatican startete bereits im Jahre 2012, Episode 2 („Wrath“) erschien 2015. In den vorangegangenen Kapiteln übernahmen wir die Rolle eines ehemaligen US-Priesters, der einer Verschwörung auf die Schliche kommt und dabei zwischen die Fronten politischer und religiöser (Macht-)Interessen gerät. Bestimmender Schauplatz der spannenden und mit einigen Rätselaufgaben gespickten Handlung war Rom.

Shadows on the Vatican – Official Trailer