Shape of the World – Erkundungs-Spiel lädt zum Verweilen und Entspannen ein

Entwickler Hollow Tree Games und Publisher Plug In Digital haben den Release-Termin zu ihrem First-Person Abenteuerspiel Shape of the World bekanntgegeben! Am 5. Juni soll das Spiel für PC und Playstation 4 am 6. Juni 2018 für Nintendo Switch erscheinen. Zusätzlich wurde auch ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch am Ende der Meldung anschauen könnt.

Shape of the World nimmt euch mit auf eine verträumte Reise, da sich die Welt um euch entfaltet und erblüht. Das Abenteuerspiel lädt zum Verweilen und Verlaufen ein, denn die Entwickler des Spiels wollen einem den Spaß des Verlorengehens näher bringen. Das Spiel sieht aus und klingt wie eine surreale psychodelische Reise, bei der ihr traumartige Wälder, Meereshöhlen und friedliche Küstenabschnitte entdecken könnt. Keine tickenden Uhren oder verborgene Gefahren, die euch davon abhalten, diese Reise zu genießen. Die Entwickler laden euch ein, paar Stunden fernab von Arbeit, Sorgen und Stress zu verbringen und euch selbst zu verlieren. Shape of the World – Ankündigung des Realease-Termins