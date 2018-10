The Shapeshifting Detective – Mord trifft Mystery in neuem FMV-Spiel in Noir-Stil

Mit The Shapeshifting Detective kündigt Wales Interactive ein neues Action-Adventure an, welches für Anfang November 2018 für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen soll. Passend zur Ankündigung gibt es nicht nur ein paar erste Spiel gebende Informationen, sondern auch einen ersten Trailer, anhand dessen ihr euch schon einmal einen Eindruck verschaffen könnt.

Mysteriös soll es zugehen, übernatürlich auch und es gilt einen Mörder zu finden. Beweist euch als Detektiv, der sich in verschiedene Charaktere versetzen kann, um beispielsweise geheime Unterhaltungen verfolgen zu können oder auch auf andere Zeitgenossen zu treffen.

Mehr als 1.600 Full-HD-Sequenzen sollen geboten werden, die eine zumeist einfache Dialog-Oberfläche mit der Möglichkeit Fragen, die ihr nicht stellen wollt, löschen zu können und einem zu Beginn des Spiels per Zufall ausgewählten Mörder.

Während ihr den Mörder ermitteln müsst, steht das Opfer fest: Dorota Shaw. Als dringend Tatverdächtigen gelten drei Tarot-Leser, welche über die Fähigkeit verfügen Morde vorauszusagen oder sogar zu begehen. Findet heraus, was die Tarot-Leser noch alles wissen und setzt euer ganzes Geschick ein, damit die drei auch tatsächlich ihre Geheimnisse verraten.

The Shapeshifting Detective – Official Teaser Trailer

The Shapeshifting Detective wird als FMV-Spiel im Noir-Stil beschrieben. FMV steht für Full Motion Video und beschreibt eine Art interaktiver Film, in dessen Handlung ihr immer wieder eingreifen könnt – und sollt. Erste Gehversuche mit FMV-Spielen auf Konsole wurden beispielsweise schon auf MEGA CD oder auch Amiga CD32 unternommen, allerdings mit eher mäßigem Erfolg. Aber wer weiß, vielleicht macht das The Shapeshifting Detective anno 2018 auf aktuellen Konsolen besser? Ab dem 6. November 2018 könnt ihr das Ganze selbst ausprobieren, ob diese Form der Videospielkunst etwas für euch ist – oder auch nicht.